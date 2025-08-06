Text size

Singapore: Lombard Odier hires from Julius Baer and BoS veteran joins EAM

By Carly Lau, senior reporter | 6 August 2025

A former senior banker at Julius Baer has joined a Swiss pure-play in Singapore. Meanwhile, another veteran private banker from the city-state has resurfaced at an external asset manager (EAM), Asian Private Banker has learnt. Chern Pei Pei joined Lombard Odier as managing director in late July, according to the Monetary Authority of Singapore’s (MAS) licence records. Lombard Odier confirmed…

