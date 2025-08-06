Singapore: Lombard Odier hires from Julius Baer and BoS veteran joins EAM

A former senior banker at Julius Baer has joined a Swiss pure-play in Singapore. Meanwhile, another veteran private banker from the city-state has resurfaced at an external asset manager (EAM), Asian Private Banker has learnt. Chern Pei Pei joined Lombard Odier as managing director in late July, according to the Monetary Authority of Singapore’s (MAS) licence records. Lombard Odier confirmed…
Have a confidential tip? Get in touch [email protected]
Related News
Singapore private banking veteran joins green fund manager
30 July 2025
Two former HSBC GPB bankers join EAM in Singapore
29 July 2025
HSBC GPB expands SEA and Australia coverage with senior hires
22 July 2025
Singapore private banking veteran joins MFO as CEO
9 July 2025
Lombard Odier names Omar Shokur as Asia private clients head
16 December 2024
Exclusive
Bank of Singapore announces new structure as veteran banker retires
19 November 2024
MAGA! What does resounding Trump win mean for PB portfolios?
7 November 2024
Ex Lombard Odier Asia family service head joins Indonesian billionaire’s FO
24 October 2024
Ex UBS CEO joins digital wealth player eyeing Singapore market
14 October 2024
Exclusive
Singapore’s SFO philanthropy scheme starts slow; Hong Kong AI governance playing catch-up
2 September 2024
Exclusive
Lombard Odier’s Asia family service head departs
30 August 2024